Nesli tükenme tehlikesi altındaki "Türk semenderi"nin yüzlercesi su altında görüntülendi

İSMAİL ŞEN - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semenderlerin yüzlercesi su altında görüntülendi.

Hani ilçesinin Elazığ ve Bingöl sınırı yakınında bulunan kırsal Kaledibi Mahallesi'nin Güzelce mezrasında yörede "Laydazık" adı verilen çayın üzerindeki şelalenin oluşturduğu gölette Anadolu'nun bazı bölgelerinde sulak alanlarda nadir olarak görülen sarı benekli semenderlerin yaşadığı tespit edildi.

Göletin sarı benekli semenderlerin yaşam alanı olduğu, mezrayla sınırı bulunan Elazığ'ın Arıcak ilçesinden dağları, ormanları ve bitki örtüsüyle öne çıkan bölgeye gezinti için giden doğasever Mazlum Bayet tarafından belirlendi.

Su altında görüntülenen semenderlerden erişkin olanlarının siyah ve sarı benekli, yeni gelişmekte olanlarının gri tonlarda ve sarı beneklerinin belirgin olmadığı görülüyor.

- "Yüzlerce semender var burada"

Bayet, AA muhabirine, sarı benekli semenderleri ilk olarak mayıs ayının ilk haftasında Güzelce mezrası kırsalındaki dağlık ve ormanlık alanda yer alan şelale ve göleti görmeye gittiğinde fark ettiğini söyledi.

Göletin suyuyla yüzünü yıkamak istediği esnada su altındaki semenderleri gördüğünü ifade eden Bayet, "Buradaki köy halkı bunların sarı benekli semender olduğunu bilmiyordu, ben onlara nesli tehlike altındaki bir tür olduğunu söyleyene kadar. Durumu anlattıktan sonra köy halkı buraya daha da önem verdi, sarı benekli semenderleri koruma altına aldı. Özellikle hayvanlarına su vermeye gelen çobanlara karşı korumayı aldılar." diye konuştu.

Bayet, bölgenin dağları, ormanlık alanları, bitki örtüsü ve ilkbaharda coşkun akan deresi ve şelalesi ile doğa harikası bir yer olduğunu ancak Türkiye'deki doğaseverler tarafından pek bilinmediğini dile getirdi.

Şelale ve göletin yüzlerce sarı benekli semendere ev sahipliği yapmasının bölgeyi daha değerli hale getirdiğini belirten Bayet, şunları kaydetti: