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        Elazığ'da 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 20:33 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:33
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        Elazığ'da 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

        Karınca Köyü mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle alevlerin bitişik tarlalara sıçraması sonucu kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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