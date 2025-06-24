Elazığ'da 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.
Karınca Köyü mevkisindeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevlerin bitişik tarlalara sıçraması sonucu kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.
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