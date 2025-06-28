Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın Hükümet Konağındaki çalışmalarda sona gelindi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yeni Hükümet Konağı inşaatı çalışmalarında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın Hükümet Konağındaki çalışmalarda sona gelindi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yeni Hükümet Konağı inşaatı çalışmalarında sona gelindi.

        Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Ağın Hükümet Konağı inşaatı için 3 Mayıs 2024'te yer teslimi yapılmasının ardından çalışmalar hızla başladı.

        Modern mimarisi ve güçlü altyapısıyla ilçeye değer katacak olan bina, toplam inşaat ve peyzaj alanıyla birlikte Ağın’a yakışır bir kamu hizmet alanı olarak planlandı.

        Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalar, İl Özel İdaresi'nin teknik koordinasyonu ve saha denetimleriyle titizlikle sürdürülüyor.

        Tamamlanma aşamasına gelen projenin 2025'in Eylül ayında hizmete açılması hedefleniyor.

        Kamu hizmetlerinin daha nitelikli ve erişilebilir şekilde sunulmasını sağlayacak bu yapıyla, kurumsal hizmetlere modern bir yapıda ulaşması sağlanmış olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Maydonoz Döner operasyonunda 32 tutuklama
        Maydonoz Döner operasyonunda 32 tutuklama
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Elazığ'da "Bilim Kafe" etkinliğinde "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İ...
        Elazığ'da "Bilim Kafe" etkinliğinde "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İ...
        Elazığ'da 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
        Elazığ'da 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
        Elazığ'da kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte bekleniyor
        Elazığ'da kırmızı mercimekte 2 bin 574 ton rekolte bekleniyor
        Keban'da anaç sazan balıklarından sağım yapıldı
        Keban'da anaç sazan balıklarından sağım yapıldı
        Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde olağan genel kurul yapı...
        Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde olağan genel kurul yapı...
        Elazığ'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı