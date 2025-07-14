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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde 7-14 Temmuz'da meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 21:10 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:10
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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde 7-14 Temmuz'da meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen 274 asayiş olayında yakalanan 286 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Asayiş uygulamalarında 67 bin 646 kişi ve 26 bin 597 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde 3 bin 73 araca cezai işlem uygulanırken, 280 araç trafikten men edildi.

        Yürütülen çalışmalarda 6 tabanca, 4 tüfek, 42 fişek, 411 kesici alet ile gümrük kaçağı 480 bin dolu makaron, 300 paket sigara, 12 cep telefonu, 1897 parfüm, 480 kozmetik ele geçirildi.

        Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 207 gram esrar, 3,25 gram kokain, 0,8 gram metamfetamin, 9,9 gram bonzai ve 1678 sentetik ecza ele geçirildi.

        Kentte bir haftada meydana gelen 52 trafik kazasında 1 kişi öldü, 71 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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