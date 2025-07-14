Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.Ş. yönetimindeki 23 EP 370 plakalı motosiklet, Elazığ-Malatya kara yolunun 16. kilometresinde R.İ'nin kullandığı 23 ADK 811 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü A.Ş'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü R.İ. ise hastaneye kaldırıldı.
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