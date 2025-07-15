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        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:43
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        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 DF 459 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi'nde E.Y'nin kullandığı 34 GJB 203 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce park halindeki 23 AGB 705 plakalı otomobil ve 23 ADR 321 plakalı hafif ticari araca, ardından bir iş yerinin duvarına çarptı.

        Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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