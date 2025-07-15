Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce park halindeki 23 AGB 705 plakalı otomobil ve 23 ADR 321 plakalı hafif ticari araca, ardından bir iş yerinin duvarına çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.