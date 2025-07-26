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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:42 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:42
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 55 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 390 gram sentetik kannabinoid, 202,92 gram esrar, 2,75 gram metamfetamin, 1882 sentetik ecza, 85 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Yakalanan şüphelilerden 42'si, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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