Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da hayatını sürdüren, Cumhuriyet ile yaşıt 102 yaşındaki Nazife Gül, güler yüzüyle çevresine de örnek oluyor.

Malatya'da 1 Mart 1923'te dünyaya gelen Gül'ün oturduğu ev Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördü.

Gül, depremin ardından oğlu ve gelini ile Elazığ'a gelerek, devletin sağladığı kira desteğiyle Güneykent Mahallesi'ndeki bir evde yaşamını sürdürmeye başladı.

Ömründe bir asrı geride bırakan, 7 çocuğu ve 20 torunu bulunan Gül, zamanını evde dinlenerek ve örgü örerek geçiriyor.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve beraberindeki kurum personeli, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla üzerinde "Cumhuriyet'imiz ve Nazife teyzemiz 102 yaşında" yazılı pasta ile Gül'ü evinde ziyaret etti.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Nazife nine birlikte yaşadığı oğlu için ev diledi.

- "Vatanımızı koruyalım"

Nazife Gül, AA muhabirine, eşini yıllar önce kaybettiğini, ilerleyen yaşına rağmen sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Geçmişte hem milli hem de dini bayramları daha coşkulu ve neşeli kutladıklarını anlatan Gül, "Bayramlar çok güzel olurdu, askerleri izler alkışlardık, eğlenirdik, marşlar söylerdik. Vatanımızı çok seviyoruz. Askerlerimizi Allah esirgesin, vatanımızı hep birlikte koruyalım. Gençlerimize sesleniyorum, vatanımıza dikkat etsinler, doğru yoldan şaşmasınlar." dedi. Gül, geçmişte o dönemki şartlar nedeniyle okuyamadığını anlattı. - "Kendisi okuyamadığı için bizlere hep okumayı öğütlerdi" Nazife Gül'ün oğlu Mehmet Gül (74) de annesinin yaşama sevinciyle dolu olduğunu, çevresindeki insanlara hep neşe ve mutluluk vermeye çalıştığını dile getirdi. Annesinin en büyük üzüntüsünün okula gidememek olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti: "Annem Cumhuriyet Bayramı törenlerine gittiğimizde, okullu gençleri, askerleri gördüğü zaman çok büyük heyecan duyardı. Kendi okuyamadığı için de üzgün olurdu. Bize derdi ki 'Okuyun'. Okuyan insanları hep sever, sayardı. 'Okuyan insanlar aydın olur' derdi. Kendisi okuyamadığı için bizlere hep okumayı öğütlerdi. Bizlere 'Anne ve babamı küçük yaşta kaybettim, amca koltuğunda büyüdüm' derdi.