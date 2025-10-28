Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:28 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:28
        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Elazığ'ın Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Yücel Doğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

