        Hentbolda milli maçın ardından

        Hentbolda milli maçın ardından

        2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Elazığ'da konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 yenen A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Oliver Roy Camino, "Oyuncularımı ve takımımı tebrik ediyorum, gayet güzel oynadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 18:54 Güncelleme: 02.11.2025 - 18:54
        Camino, Ahmet Aytar Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada ve tribünlerde çok güzel bir atmosfer olduğunu söyledi.

        Elazığ'da hentbolseverleri görmekten mutluluk duyduklarını belirten Camino, şöyle konuştu:

        "Oyuncularımı ve takımımı tebrik ediyorum, gayet güzel oynadık. Birinci devrede düşündüğümüz her şeyi yaptık. Bizim için en önemli olan şey takımın 60 dakika boyunca mücadele etmesiydi, tüm oyuncularımız gayet iyi performans gösterdiler. Kalecilerimizde dahil olmak üzere bütün defansımız gayet iyiydi. Rakibimize kolay gol atabilmenin en büyük yolu defansta iyi olmak."

        A Milli takım oyuncusu Görken Biçer ise Elazığ halkının kendilerini çok güzel desteklediğini belirterek, "Güzel bir performans sunduğumuzu düşünüyorum bir önceki maça göre, keyifli bir maçtı. Herkes keyif alınca sonuç kaçınılmaz oluyor ve galibiyetle sonuçlandığı için mutluyuz. Önümüzdeki ocak ayında Bulgaristan'da maçlar var. Onlar için biraz daha zamanımız var. Umarım orada da güzel sonuçlar alırız." dedi.

        Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi de Elazığ halkının önünde böyle güzel bir galibiyet aldıkları için memnun olduklarını aktararak, "İnşallah tribündeki çocuklara hentbolu sevdirebilmişizdir, taraftarımıza, buradaki halkımıza hentbol sevgisini aşılayabilmişizdir. İnşallah tekrar Elazığ'da bir milli maç yapmakta kısmet olur. Bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

