        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da "Öğretmenler Günü" kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:27 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:27
        Keban'da "Öğretmenler Günü" kutlandı
        Elazığ'ın Keban ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Keban Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapılan etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, oratoryo sergilendi, müzik dinletisi ve slayt gösterisi sunuldu.

        Programa katılan Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan ve Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

