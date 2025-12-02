Elazığ'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklar sanatla buluşuyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklara toplumla uyum süreçlerini güçlendirmek için müzik ve enstrüman eğitimi veriliyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuklara yönelik sosyal uyum programları kapsamında spor, tasarım, satranç, resim ve müzik gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu faaliyetler arasında çocukların en yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri müzik. Belirli günlerde bir araya getirilen çocuklar, Elazığ'ın yerel sanatçısı Emrah Güllü'den enstrüman ve müzik üzerine bilgi ediniyor, sevdikleri şarkıları seslendirerek keyifli vakit geçiriyor.

Bu çalışmayla denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocukların topluma uyum süreçlerini kolaylaştırıp, onları kötü davranışlardan uzak tutmak amaçlanıyor.

- "Amacımız çocukların olumlu sosyal davranışlar geliştirmesine yardımcı olmak"

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, yürüttükleri programla çocuklara yeni bir yol haritası çizmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuklar için anlamlı etkinlikler yaptıklarını aktaran Pirinççi, şunları kaydetti:

"Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak suça sürüklenen çocuklar için anlamlı ve geliştirici etkinlikler düzenliyoruz. Toplum tarafından tanınan, ilham veren isimlerle çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Amacımız çocukların olumlu sosyal davranışlar geliştirmesine yardımcı olmak. Onların ilgi alanlarını keşfetmelerine fırsat tanımak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamaktır."

Her çocuğun doğru yönlendirme ile hayata yeniden tutunabileceğine inandıklarını ifade eden Pirinççi, her bir çocuğun içinde güçlü bir potansiyel ve ortaya çıkmayı bekleyen bir ışık olduğunu anlattı.

Pirinççi, "Bu anlamda çocuklarımıza sanatı, emeği ve azmi aktaran değerli sanatçımız Emrah Güllü'ye teşekkür ediyoruz. Bu buluşmalar sadece bir sohbet değil çocuklar için motivasyon ve umut kaynağı oluyor. Bu tür etkinliklerin onların öz güvenini artırdığına ve geleceğe daha umutla bakmalarına katkı sağladığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.