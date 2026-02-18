Canlı
        Elazığ ve Mardin'de ilk teravih namazı kılındı

        Elazığ ve Mardin'de ilk teravih namazı kılındı

        Ramazan ayının ilk teravih namazı Elazığ ve Mardin'deki camilerde kılındı.

        Giriş: 18.02.2026 - 21:27 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:27
        Elazığ ve Mardin'de ilk teravih namazı kılındı
        Ramazan ayının ilk teravih namazı Elazığ ve Mardin'deki camilerde kılındı.

        Elazığ'da vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını eda etti.

        Tarihi İzzet Paşa Camisi'ne akşam namazı sonrası gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Yatsı ezanının okunmasının ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

        - Mardin

        Mardin'de vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.

        Merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.

        Okunan ezanın ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

        Namazın ardından Mardin İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan vatandaşlar, balonlarla süsledikleri araçları ve ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek için şehir turu gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

