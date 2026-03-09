Canlı
        Elazığ'da otomobilin iş yerine çarpması güvenlik kamerasında

        Elazığ'da otomobilin iş yerine çarpması güvenlik kamerasında

        Elazığ'da otomobilin bir iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 14:49
        Namık Çiftçi Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 EZ 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir mobilya mağazasının vitrin bölümüne çarpıp durdu.

        Kazada, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kayıtlarda, savrulan otomobilin mobilya mağazasının vitrin bölümüne çarparak durabildiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

