Elazığ'da otomobilin iş yerine çarpması güvenlik kamerasında

Elazığ'da otomobilin bir iş yerine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Namık Çiftçi Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 EZ 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir mobilya mağazasının vitrin bölümüne çarpıp durdu.



Kazada, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.



Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Kayıtlarda, savrulan otomobilin mobilya mağazasının vitrin bölümüne çarparak durabildiği görülüyor.



