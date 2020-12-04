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Elazığ İl Özel İdare, Nuran Tutsak’ı kadrosuna kattı

İHA

Elazığ İl Özel İdare, Nuran Tutsak’ı kadrosuna kattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi B. Elazığ İl Özel İdare, Adana Basketbol’dan oyun kurucu Nuran Tutsak’ı kadrosuna kattı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan B. Elazığ İl Özel İdare, kadrosuna takviye yaptı. Elazığ ekibi, Adana Basketbol forması giyen oyun kurucu Nuran Tutsak’la anlaşma sağladı. 1.67 boyundaki oyuncu, kariyerinde Tarsus Belediye, MESKİ, Samsun 55 Gençlik, Hatay BŞB., Edremit Belediye. Gürespor, ÇBK Mersin ve BB Adana Basketbol takımlarının formasını giydi. Kariyer sayı rekoru 18 olan Nuran Tutsak, 20 kez de milli takımın alt yaş kategorilerinin formasını terletti.
22 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda asist kraliçesi olurken, Genç Kızlar Anadolu Şampiyonası'nda ise en iyi guard seçildi.
Bu sezon 9 lig maçında forma giyen Nuran Tutsak, ortalama 6 dakika süre aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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