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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da ilaçlama çalışmaları bayramda da sürüyor

İHA

Elazığ’da ilaçlama çalışmaları bayramda da sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, sinek, haşere ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını Ramazan Bayramı süresince de sürdürdü.
Elazığ’da özellikle köy yerleşim birimlerinin yaşam standartlarını yükseltmek için altyapı, yol, içme suyu, park ve dinlenme alanı, eğitim gibi farklı alanlarda gerçekleştirdiği yatırımlar ile toplumun her kesiminin beğenisi kazanan Elazığ İl Özel İdaresi, ilkbahar mevsimi dolayısıyla sağlıklı ve temiz bir çevre için ilaçlama çalışmalarına da devam ediyor. Elazığ İl Özel İdaresi’ne bağlı ilaçlama ekipleri, daha önce başlattıkları ilaçlama çalışmalarını ara vermeden bayram da sürdürüyor. Merkez ve İlçelere bağlı yerleşim birimlerinde bulunan bataklık, sulama göletleri, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, durgun sular, dereler, etkin bir şekilde ilaçlanarak sinek ve larvaların üremesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Elazığ İl Özel İdaresi sinek, haşere ve larvalar ile mücadele çalışmaları ile daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre ile ortaya çıkabilecek muhtemel salgın hastalıkları önlemeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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