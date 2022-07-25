Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı

Elazığ Karakoçan FK, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen ofansif orta saha Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavibeyazlı ekip, geçtiğimiz sezon transfer ettiği ofansif orta saha Ekrem Sütçü ile 1 yıllık yeni mukavele imzaladı. 1989 İstanbul doğumlu olan tecrübeli oyuncu, Yeşil Bursa'da başlayan profesyonel kariyerinde Ünyespor, BB. Erzurumspor, Derincespor, Elazığ Belediyespor, Uşakspor, Osmaniyespor ve son olarak Cizrespor formaları giydi. Elazığ Karakoçan FK ile geçtiğimiz sezon 33 lig maçında forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, ilk 11'in değişmezleri arasında yer aldı.
Ayrıca MaviBeyazlılar, geçtiğimiz sezonu Bölgesel Amatör Lig ekibi Çilimli Belediyespor’da tamamlayan forvet Orhan Yüksel’i de renklerine bağladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.