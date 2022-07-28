Elazığ'da otomobilin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bisikletle seyir halinde olan 13 yaşındaki Yusuf Bulut, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Kıpçak Sokak'ta meydana geldi. İsmail Akdemir yönetimindeki 34 DHJ 132 plakalı otomobil, bisikletle giden Yusuf Bulut'a çarptı. Bulut, çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla otomobil altından çıkarılan Bulut, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-07-28 20:20:44



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