Elazığ sahur ve iftar vakitleri: 2026 Elazığ İmsakiye takvimi ile ilk iftar saat kaçta?
Elazığ için 2026 Ramazan imsakiye bilgileri açıklandı. İmsak saatiyle birlikte oruç vakti başlayacak, akşam ise Elazığ iftar saati ile oruç saatleri tamamlanacak. Elazığ sahur saatleri sabah erken saatlerde takip edilirken, iftar vakti 2026 takvimine göre netleşmiş durumda. İşte 2026 Elazığ sahur ve iftar saatleri…
Ramazan ayının gelmesiyle Elazığ’da sahur ve iftar saatleri de netleşti. 2026 Elazığ imsakiye takvimine göre imsak vaktiyle birlikte oruç vakti başlayacak. Sabah saatlerinde Elazığ sahur saatleri öne çıkarken, akşam ise Elazığ iftar saati ve iftar vakti vatandaşların gündeminde olacak. Elazığ 2026 Ramazan imsakiyesi, sahur ve iftar saatlerine dair ayrıntıları bir arada sunuyor. İşte Elazığ sahur ve iftar saatleri…
ELAZIĞ İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Elazığ İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 05.41'de bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.11 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.28'de okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.40 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
ELAZIĞ İMSAKİYE 2026
Elazığ'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için Elazığ İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Elazığ Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Merkez, Palu, Sivrice.
Tüm Elazığ ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?
Diyanet İşleri, sahur yapmanın oruç ibadetindeki yerini şöyle ifade ediyor:
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097])
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/105)
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. (ez-Zâriyât, 51/18) Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.