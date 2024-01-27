Elazığ Maden’deki 232 yıllık Osmanlı mirası Cami-i Kebir ve minaresi restorasyon bekliyor

Dicle Nehri'nin kenarındaki Maden'in tescillenmiş kültür varlığı Camiikebir ve minaresi 15 Eylül 2010 tarih ve 3318 sayılı kararla ''I. Grup Korunması Gereken Kültür Varlığı'' olarak tescillendi. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20 Ekim 2014 tarih ve 2569 sayılı kararı ile Cami-i Kebir'in restorasyonu, rölevesi ve restitüsyonu için onaylanan projenin uygulanmasına ise bir türlü başlanmadı.Restorasyonun başlaması için 2014 yılından itibaren TBMM'de 9 kez önerge verildi.

14 YILDA 5 BAKANA 9 ÖNERGE Elazığ'daki Cami-i Kebir eski günlerini özlüyor Camiikebir, restorasyon beklerken 14 yılda 7 Kültür Bakanı, 7 Elazığ Valisi, 8 Maden Kaymakamı, 2 Maden Belediye Başkanı gördü. 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde hasar görmedi. 14 yılda 5 bakana 9 önerge verildi. Son önerge, 4 Ocak 2024’te İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Kültür Komisyonu Üyesi Hüsmen Kırkpınar tarafından verildi. Önergede, ‘Cami-i Kebir'in ve minaresinin “Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesinin üzerinden 14 yıl geçmiştir. Kurumlar arası koordinasyon eksikliği yüzünden ısrarla sürüncemede bırakılan restorasyon çalışmalarına ne zaman başlanması planlanmaktadır?’ diye soruldu.