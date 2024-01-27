Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Elazığ Maden’deki 232 yıllık Osmanlı mirası Cami-i Kebir ve minaresi restorasyon bekliyor - Güncel haberler

        Elazığ Maden’deki 232 yıllık Osmanlı mirası Cami-i Kebir ve minaresi restorasyon bekliyor

        Elazığ'ın Maden ilçesinde, 1792 yılında inşa edilen 232 yıllık Osmanlı kültür mirası Cami-i Kebir ve 1899'da inşa edilen minaresi, 14 yıldır restore edilmeyi bekliyor. Habertürk'ten Esra Toptaş'ın haberi

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 27.01.2024 - 19:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        232 yıllık miras restorasyon bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dicle Nehri'nin kenarındaki Maden'in tescillenmiş kültür varlığı Camiikebir ve minaresi 15 Eylül 2010 tarih ve 3318 sayılı kararla ''I. Grup Korunması Gereken Kültür Varlığı'' olarak tescillendi. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20 Ekim 2014 tarih ve 2569 sayılı kararı ile Cami-i Kebir'in restorasyonu, rölevesi ve restitüsyonu için onaylanan projenin uygulanmasına ise bir türlü başlanmadı.Restorasyonun başlaması için 2014 yılından itibaren TBMM'de 9 kez önerge verildi.

        14 YILDA 5 BAKANA 9 ÖNERGE

        Elazığ'daki Cami-i Kebir eski günlerini özlüyor
        Elazığ'daki Cami-i Kebir eski günlerini özlüyor

        Camiikebir, restorasyon beklerken 14 yılda 7 Kültür Bakanı, 7 Elazığ Valisi, 8 Maden Kaymakamı, 2 Maden Belediye Başkanı gördü. 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde hasar görmedi.

        14 yılda 5 bakana 9 önerge verildi. Son önerge, 4 Ocak 2024’te İYİ Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Kültür Komisyonu Üyesi Hüsmen Kırkpınar tarafından verildi. Önergede, ‘Cami-i Kebir'in ve minaresinin “Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesinin üzerinden 14 yıl geçmiştir. Kurumlar arası koordinasyon eksikliği yüzünden ısrarla sürüncemede bırakılan restorasyon çalışmalarına ne zaman başlanması planlanmaktadır?’ diye soruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elazığ
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu