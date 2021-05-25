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Elazığ tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Harput Mahallesi, Buzluk Mağaraları, Hazarbaba Dağı, Hazar Gölü, Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, Keban Baraj Gölü ve Çırçır Şelalesi ile birçok güzelliği barındıran kent, doğa, tarih ve adrenalin tutkunlarını ağırlamaya hazır

Yeşili, mavisi ve tarihiyle hayran bırakan kent! - Haberler
Burası ne Muğla ne de Antalya...
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AA

Elazığ, doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve mutfak kültürü ile ziyaretçilerini bekliyor.

AA'nın haberine göre kent, tarihi Harput Mahallesi, Buzluk Mağaraları, Hazar Gölü, Hazarbaba Dağı, Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, Keban Baraj Gölü ve Çırçır Şelalesi başta olmak üzere birçok güzelliğiyle doğa, tarih ve adrenalin tutkunlarının izole tatil rotası olmaya aday.

Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri, turistik tesisleri ile bölgedeki vatandaşların gözde tatil mekanı.

Hazarbaba ve Mastar Dağları arasındaki 56 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan plajı, yazlıkları, dinlenme tesisleri ile yaz aylarında bölgedeki vatandaşların serinlemek ve dinlenmek için tercih ettiği göl, ziyaretçilerine çeşitli su aktiviteleri, spor, kamp ve yürüyüş yapma imkanı sunuyor.

HARPUT VE BUZLUK MAĞARASI

Yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan tarihi Harput Mahallesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alıyor.

Antik çağlardan bugüne, bünyesinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalan tarihi yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran Harput, doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.

Şehir merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Harput Mahallesi kırsalında bulunan ve mağara içerisindeki hava sirkülasyonundan dolayı yaz aylarında sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Buzluk Mağarası'nın ziyaretçi sayısı, yaz döneminde artıyor.

Mağara, bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşmak isteyenlere doğal ortamda serinleme imkanı sunuyor.

SAKLIKAPI VE KARALEYLEK KANYONLARI

Doğa harikası Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları da doğaseverleri cezbediyor.

Keban Baraj Gölü'nden başlayarak 40 kilometrelik uzunluğa sahip Karaleylek Kanyonu ile Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında bulunan, 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, sarp kayalıkları, mağaraları, tarihi yerleşim alanları ve başta karaleylek olmak üzere farklı kuş popülasyonu ile seyri doyumsuz manzara sunuyor.

KEBAN BARAJ GÖLÜ VE ÇIRÇIR ŞELALESİ

Keban Baraj Gölü, görsel güzelliğinin yanı sıra balık çeşitliği ile de ziyaretçilerine adeta ziyafet sunuyor.

Keban Barajı'nın inşa edilmesinin ardından oluşan Çırçır Şelalesi, görenlerin ilgi odağı oluyor.

"MİSAFİRLERE KALİTELİ BİR HİZMET SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Doğu Anadolu Bölge Başkanı Taner Durmuş, salgın nedeniyle tam kapanma döneminde işletmelerin kontrollerini yaptıklarını, detaylı önlemleri aldıklarını ve sezonu açmayı beklediklerini söyledi.

"Bölge işletmeleri olarak hazırız. İnşallah yeni sezonda bölgeye gelecek misafirlere kaliteli bir hizmet sunmayı hedefliyoruz." diyen Durmuş, doğa ile iç içe bir alanda olduklarını, sosyal mesafenin iyi sağlandığını belirtti.

Durmuş, "Dolayısıyla, doğa ve su sporlarına, tekne gezilerine, yeme içme faaliyetlerine açık bir alan. Çevre illerden ve yurt dışından misafirler geliyor. Salgın sürecinden kurtulunca da geniş kitlelere hitap edecek bir alanımız var" dedi.

"İLÇEMİZE BEKLİYORUZ"

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan da ilçenin Hazar Gölü kıyısında ve Hazarbaba Dağı eteklerinde doğayla iç içe bir yer olduğunu belirtti.

Sivrice'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelenler başta olmak üzere doğa tutkunlarını ağırladığını dile getiren Gündoğan, "İlçemiz yaz aylarında serin. Göl kıyısında kurulu tesis ve kamplarımız var. Pandemiyle zorunlu kapanmalar oldu. Muhtemelen 1 Haziran ile buralar açılacak. Burası insanların rahat edebilecekleri, kurallara uygun bir şekilde tatillerini geçirebilecekleri bir alan" ifadelerini kullandı.

Hazarbaba Dağı eteklerinde macera parkı ve mesire alanları, gölde ise batık şehrin bulunduğunu kaydeden Gündoğan, Sivrice'nin su sporları, dalış turizmi, yamaç paraşütü gibi birçok etkinliği barındıran, her kesimden vatandaşın gelip rahatlıkla dinlenebileceği, güzel vakit geçirebileceği bir ilçe olduğunu vurguladı.

Gündoğan, vatandaşları sakin ilçeye davet ederek, "Yoğunluğun olmadığı bir ilçeyiz. Tamamen salgından izole. İnsanlarımızın buraya ihtiyacı var. İnsanlarımıza bu hizmeti sunmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Bölgenin tanıtımı için destek beklediklerini aktaran Gündoğan, turizmcilere bölgede yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Kentte tatil köyü işleten İbrahim Bahçeci de hazırlıkları tamamladıklarını ve 1 Haziran'dan sonra misafirleri ağırlamak istediklerini ifade etti.

Sosyal mesafeye uygun şezlong kurulumundan giriş ve çıkışlardaki denetime kadar birçok önlemi aldıklarını dile getiren Bahçeci, şezlongların kullanıldıktan sonra temizliğinin ve dezenfektesinin yapıldığını kaydetti.

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