Elazığ Valiliği'nden "Evlilik Komedisi" oyununa ilişkin açıklama

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında, Devlet Tiyatroları tarafından kentte bugün sahnelenecek "Evlilik Komedisi" adlı tiyatro oyununa ilişkin halkı provoke etmeyi amaçlayan ifadeler yer aldığı belirtildi.

Devlet Tiyatrolarının kuruluşundan bu yana Türk kültürünü, örf ve adetlerini koruma misyonuyla hareket ettiği ve sahnelediği eserlerde toplumun değerlerine saygıyı esas aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadakat ve evlilik kavramlarının önemini vurgulayan ve ahlaki değerlerdeki değişimi mizahi bir dille ele alan 'Evlilik Komedisi' adlı oyun, toplumsal değerlerimize uygun bir şekilde seyirciyle buluşmaktadır. Söz konusu oyunun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür iddialar hem oyunun içeriğini çarpıtmakta hem de kamuoyunda yanlış bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği tüm eserler, toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak hazırlanmakta ve halkımızın beğenisine sunulmaktadır."

AA'nın haberine göre; Devlet Tiyatrolarının, toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunmayı ve sanatı halkla buluşturmayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu bağlamda, kamuoyunun sağduyulu bir tutum sergilemesini, gerçeği yansıtmayan bu tür provokatif açıklamalara itibar etmemesini temenni ederiz. Sanat, toplumların birleştirici gücüdür ve tüm kesimleri kapsayan, hoşgörüye dayalı bir yaklaşımı esas alır. Devlet Tiyatroları, her zaman olduğu gibi kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmaya ve toplumumuzun sanatla buluşmasına öncülük etmeye devam edecektir."