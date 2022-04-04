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Elazığ’da damat dehşeti: 2 ölü 1 yaralı

Elazığ'da tam anlamıyla bir aile faciası yaşandı. Bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanası ve baldızını tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı

Elazığ’da damat dehşeti: 2 ölü 1 yaralı
Elazığ’da damat dehşeti
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Elazığ'da bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanası ve baldızını tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. isimli şüpheli iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle F.A. belinden çıkardığı tabancayla kurşun yağdırdı. Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken evde bulunan bir çocuk ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kadının cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli F.A.’nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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