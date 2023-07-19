Elazığ’da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Elazığ’da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya karayolu Koçharman köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bingöl’e yolcu götüren B.D. idaresindeki otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.