Elazığspor hükmen mağlup ilan edildi! Van Spor play-off finaline yükseldi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Van Spor arasında oynanan ve ikinci yarıda tatil edilen 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçıyla ilgili kararını verdi.

ELAZIĞSPOR HÜKMEN MAĞLUP

Disiplin Kurulu yaşanan olaylar sonrasında Çimentaş Elazığspor’un hükmen yenilgisine (3-0) karar verdi. Böylece ilk maçı 4-1 kazanan Artı Değer Van Spor, adını 2. Lig play-off finaline yazdırdı ve Batman Petrolspor'un rakibi oldu.

FİNAL 1 HAZİRAN'DA KAYSERİ'DE

TFF, Batman Petrolspor-Artı Değer Van Spor finalinin 1 Haziran Pazar günü Kayseri'de oynanacağını açıkladı. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak final maçını kazanan takım adını 1. Lig'e yazdıracak.