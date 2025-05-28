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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Elazığspor hükmen mağlup ilan edildi! Van Spor play-off finaline yükseldi - Futbol Haberleri

        Elazığspor hükmen mağlup ilan edildi! Van Spor play-off finaline yükseldi

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), tatil edilen Elazığspor-Van Spor maçının kararlarını açıkladı. Elazığspor, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle hükmen 3-0 mağlup ilan edildi. Bu sonuçla Van Spor 2. Lig play-off finaline yükseldi ve Batman Petrolspor'un rakibi oldu. TFF, Batman Petrolspor-Van Spor finalinin 1 Haziran'da Kayseri'de oynanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 17:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:43
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        Elazığ hükmen mağlup, Van Spor finalde!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Van Spor arasında oynanan ve ikinci yarıda tatil edilen 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçıyla ilgili kararını verdi.

        ELAZIĞSPOR HÜKMEN MAĞLUP

        Disiplin Kurulu yaşanan olaylar sonrasında Çimentaş Elazığspor’un hükmen yenilgisine (3-0) karar verdi. Böylece ilk maçı 4-1 kazanan Artı Değer Van Spor, adını 2. Lig play-off finaline yazdırdı ve Batman Petrolspor'un rakibi oldu.

        FİNAL 1 HAZİRAN'DA KAYSERİ'DE

        TFF, Batman Petrolspor-Artı Değer Van Spor finalinin 1 Haziran Pazar günü Kayseri'de oynanacağını açıkladı. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak final maçını kazanan takım adını 1. Lig'e yazdıracak.

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        NE OLMUŞTU?

        2. Lig Kırmızı Grup play-off 3. turunun ilk maçı Artı Değer Van Spor'un 4-1 üstünlüğüyle sona ererken; Çimentaş Elazığspor'un 1-0 önde götürdüğü rövanş müsabakasının 56. dakikasında, yardımcı hakeme gelen yabancı madde sebebiyle oyun durduruldu. İki takımın oyuncuları ve hakemler soyunma odasının yolunu tuttu.

        Soyunma odasına giden hakem Ümit Öztürk, bir süre sonra karşılaşmayı tatil etti.

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