Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Elbet Bir Gün ne zaman başlıyor? Elbet Bir Gün konusu nedir? İşte FOX TV dizisi Elbet Bir Gün oyuncuları

Elbet Bir Gün dizisi için artık geri sayım başladı. Başrollerini ünlü oyuncular Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı dizi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte Elbet Bir Gün dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncuları...

Elbet Bir Gün ne zaman başlıyor? Elbet Bir Gün konusu nedir? İşte FOX TV dizisi Elbet Bir Gün oyuncuları

FOX TV'nin büyük bir merakla beklenen yeni dizisi 'Elbet Bir Gün' için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

ELBET BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun süredir merakla beklenen dizi Elbet Bir Gün'ün ilk teaser'ı yayımlandı. Hikayesi ile dikkat çeken dizi 7 Kasım Pazar akşamı FOX'da olacak.

ELBET BİR GÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride (Sinem Ünsal) ve Nesime (Şebnem Bozoklu) ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven’in (Kenan Acar) olayı “Kayıp Hayatlar” adlı programında ele almasıyla, Nesime’nin eski kocası zalim Cemil Bey (Ömer Genç) on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Feride, yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de geçmişinden gelen sırları vardır. Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.

Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları program yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.

ELBET BİR GÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gizem Kılıçlı - (Sinem Ünsal)

Nesime Baykan - (Şebnem Bozoklu)

Mehmet Kılıçlı - (Burak Yamantürk)

Yavuz Kaplan - (Muhammet Uzuner)

Cemil Baykan - (Ömer Genç)

Asuman Kılıçlı - (Zeynep Kaçar)

Mevsim Baykan - (Helin Kandemir)

Murat Güven - (Kenan Acar)

Serdar Kılıçlı - (Ulvi Kahyaoğlu )

Sevilay Egemen - (Yağmur Özbasmacı)

Kâmil Baykan - (Talha Karcı)

Janset Ekin - (Eylül Lize Kandemir)

Ahmet Dündar - (Mustafa Egemen Almacı)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 27 Ekim 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 27 Ekim 2021
'Aziz'den yeni fotoğraflar! Ve karşınızda tüm ihtişamıyla Payidar ailesi...
TELEVİZYON Ve karşınızda tüm ihtişamıyla Payidar ailesi
EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yok mu?
TELEVİZYON EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in konukları: Metin Akpınar, Melek Mosso ve Görgün Taner - Magazin haberleri
TELEVİZYON 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları
Reyting sonuçları 26 Ekim Salı: Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
TELEVİZYON Televizyon dünyasının gözü reytinglerde
MasterChef eleme adayı kim oldu? 26 Ekim MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu kazanan takım
TELEVİZYON MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?
Üç Kuruş dizisinden ilk sahne yayınlandı! İşte Show TV'nin beklenen dizisi Üç Kuruş ilk sahnesi
TELEVİZYON Üç Kuruş dizisinden ilk sahne yayınlandı!
Aziz dizisi 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! İşte Aziz dizisi yeni fragmanı
TELEVİZYON 'Aziz'in yeni fragmanı yayınlandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? EDHO neden yok?
TELEVİZYON EDHO bu akşam var mı?
EDHO İlyas ölüyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas diziden ayrılıyor mu?
TELEVİZYON EDHO İlyas ölüyor mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.