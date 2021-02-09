Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Elçiyi Öldür filmi oyuncuları kimler? Elçiyi Öldür filmi konusu nedir?

Elçiyi Öldür filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. 2014 yılı gerilim türündeki filmin başrolünde Jeremy Renner yer alıyor. İşte Elçiyi Öldür filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Elçiyi Öldür filmi oyuncuları kimler? Elçiyi Öldür filmi konusu nedir?

Elçiyi Öldür filmi oyuncuları kimler? Elçiyi Öldür filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2014 Amerikan biyografik gerilim filmi olan Elçiyi Öldür filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

ELÇİYİ ÖLDÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jeremy Renner, Robert Patrick, Robert Pralgo

ELÇİYİ ÖLDÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

San Jose Mercury muhabiri Gary Webb'in gerçek hayat öyküsünden yola çıkılan öyküde, Nikarugua'daki isyancılar ve California merkezli uyuşturucu ithalatıyla ilgili olarak CIA ile kurduğu sıkı ilişki sayesinde uyuşturucu trafiğini ifşa eden gazetecinin diken üzerindeki hayatı aktarılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda oyuncuları kimler? Romantik Komedi 2 filmi konusu nedir?
TELEVİZYONRomantik Komedi 2: Bekarlığa Veda oyuncuları kimler?
Malcolm & Marie filmi oyuncuları kimler? Malcolm ve Marie filmi konusu nedir?
TELEVİZYONMalcolm & Marie filmi oyuncuları kimler?
TV Yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 9 Şubat 2021
'Çukur'da şaşırtan değişim! Çukur'da neler olacak
TELEVİZYON'Çukur'da şaşırtan değişim!
Reyting sonuçları 8 Şubat 2021 Pazartesi! Dizi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri
TELEVİZYON8 Şubat reyting sonuçları açıklandı
Ramo 32. yeni bölüm fragmanı izle - Ramo 31. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONRamo 32. yeni bölüm fragmanı yayında!
Çukur Efsun kimdir? Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONÇukur Efsun'u: Damla Sönmez
Uyanış Büyük Selçuklu 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selçuklu dizisi 20. son bölüm...
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 21. yeni bölüm...
Sefirin Kızı 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 39. son bölüm
TELEVİZYONSefirin Kızı yeni fragman geldi mi?
Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 115. son bölüm izle
TELEVİZYONÇukur 116. yeni bölüm fragmanı...