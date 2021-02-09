Elçiyi Öldür filmi oyuncuları kimler? Elçiyi Öldür filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2014 Amerikan biyografik gerilim filmi olan Elçiyi Öldür filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

ELÇİYİ ÖLDÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jeremy Renner, Robert Patrick, Robert Pralgo

ELÇİYİ ÖLDÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

San Jose Mercury muhabiri Gary Webb'in gerçek hayat öyküsünden yola çıkılan öyküde, Nikarugua'daki isyancılar ve California merkezli uyuşturucu ithalatıyla ilgili olarak CIA ile kurduğu sıkı ilişki sayesinde uyuşturucu trafiğini ifşa eden gazetecinin diken üzerindeki hayatı aktarılıyor.