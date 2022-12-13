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Haberler Gündem 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan kadının ölümünde cinayet şüphesi!
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Çorum'da elektrik akımına kapılan Iraklı kadının ölümünde cinayet şüphesi!

Çorum'da, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği iddia edilen kadının ölümünü şüpheli bulundu. Irak uyruklu kadının ölümünün ardından çalışma başlatan polis, şüpheli kocayı olaydan 4 gün sonra saklandığı ikamette yakaladı

Elektrik akımına kapılan kadının ölümünde cinayet şüphesi!
AA

Çorum'da, elektrikli sacda ekmek pişirdiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği iddia edilen kadının ölümü şüpheli bulundu.

Iraklı Mumine Basim M.'nin (29) Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 2. Sokak'taki evinde 6 Aralık'ta iki küçük çocuğunun yanında ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının Irak uyruklu kocası S.A.M.'ye (36) ulaşmaya çalıştı.

CENAZEYE KATILMADI, 4 GÜN SONRA YAKALANDI

Kocanın hayatın olağan akışına aykırı davranışları nedeniyle olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Karısının cenaze törenine katılmadığı belirlenen S.A.M., polis ekiplerince olaydan 4 gün sonra saklandığı ikamette yakalandı.

EVİN YAN SOKAĞINDAN GEÇTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Emniyetteki ifadesinde iddiaları reddeden S.A.M, olay saatinde çalışmak amacıyla başka bir yerde olduğunu söyledi. Olay yerinde çekilen görüntülerden yola çıkan polis, S.A.M.'nin olayın ardından elektrikli araçla evin yan sokağından geçtiğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen koca, ölüme sebebiyet verme iddiasıyla tutuklandı.

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