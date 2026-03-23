        Elektrik akımına kapıldı! Bacağından alınan deri eline nakledildi

        Elektrik akımına kapılan kişinin bacağından alınan deri eline nakledildi

        Konyada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan hastanın bacağından alınan doku, sol elindeki üçüncü ve dördüncü derece yanıkların üzerine nakledildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 09:35
        Elektrik akımına kapıldı! Bacağından alınan deri eline nakledildi
        Ekrem Büyükkarakurt, bir ay önce Kadınhanı ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

        Konya Şehir Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan 35 yaşındaki Büyükkarakurt, yanık tedavisi tamamlandıktan sonra serbest doku nakli ameliyatı için başka bir hastaneye sevk edildi.

        Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Zikrullah Baycar ve ekibi tarafından yaklaşık 10 saatlik ameliyatla Büyükkarakurtun sol eline doku nakli gerçekleştirildi.

        TOPLARDAMAR VE ATARDAMARLAR MİKROSKOP ALTINDA BAĞLANDI

        Opr. Dr. Baycar, Büyükkarakurtun akıma kapılması sonucu el ve bileğinde üçüncü ve dördüncü derece geniş yanıkların oluştuğunu ve deride bozulmaların meydana geldiğini söyledi.

        Hastanın bazı bölgelerinde doku kaybı olduğunu anlatan Baycar, bunu kapatmak için doku nakli ameliyatına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

        Baycar, ameliyat kararı alındığını belirterek, şöyle konuştu: "Yumuşak doku, deri, sinir ve tendonlara, vücudun başka bölgelerinden deri alarak ele nakletmemiz gerekiyordu. Parmakları hareket ettiren, tendon isimli lastik şeklindeki kas kirişlerinin nakledilmesi gerekiyordu. Bacağın üst kısmı olan uyluk bölgesinden yumuşak dokuları ve deriyi aldık. Aynı anda beşe yakın kas kirişini oluşturacak şekilde, özel bir bağ dokusu düzenleyerek naklettik.

        Yanmış sinirlerin yerine naklettiğimiz sinirleri mikroskop altında onardık, tekrardan yerine yerleştirdik. Ardından o büyük dokuyu el bileğinin üzerine örttük. Toplardamarı ve atar damarları mikroskop altında milimetrik olarak bağladık. Burada güzel şekilde kan akışını sağlamış olduk. Artık tedavisinin ilk aşaması bitti. Bu operasyonlar, uzun süren ameliyatlar."

        Hastanın tedavisine fizik tedaviyle devam edileceğini ifade eden Baycar, sağ ele de ilerleyen süreçte benzer bir operasyonu gerçekleştirebileceklerini kaydetti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Büyükkarakurt da ellerini hareket ettirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

