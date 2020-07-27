Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniveriste adaylarının gündeminde. Bugün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.