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Elektrik faturasında 'temsil-ağırlama' tartışması

Şehiriçi elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinin temsil, ağırlama ve ilan gibi harcamalarının, 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde de elektrik faturalarına yansıtılacak olması tartışmalara ve tepkilere yol açtı. EPDK'dan konuyla ilgili yapılan çıklamada, “Söz konusu giderlerin dönem net karı ve Kurumlar Vergisi hesaplamalarında da mali mevzuata göre dikkate alınan giderlerdir. Bu giderler; sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır. Kurumumuz yaptığı düzenleme ile bu giderlere tavan ve limit getirmiştir” denildi

Elektrik faturasında 'temsil-ağırlama' tartışması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),elektrikte 2021-2025 yılları arası “dördüncü tarife” dönemine ilişkin çalışması devam ediyor. Bu kapsamda Kasım ayında “elektrik dağıtım” ve “perakende satış” tarifelerine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde, Türkiye’de 21 bölgede faaliyet gösteren şehiriçi elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinin, gelecek 5 yılda “işletme” harcamaları kapsamında yapacakları masrafların tarifeye yansıtılmasına ilişkin ayrıntılar yer aldı.

İŞTE O KALEMLERDEN BAZILARI

Anılan tebliğlerde, “Düzenlemeye Esas İşletme Gideri” başlıklı bölümde, şirketin elektrik tarifesi üzerinden karşılanacak işletmeye ilişkin gider kalemleri tek tek sayıldı. Bunlar arasında temsil, ağırlama ve ilan giderleri de yer aldı. Buna göre, şehiriçi elektrik dağıtım şirketlerinin yıl içinde yapacakları temsil ve ağırlamaya ilişkin giderler, üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların bedelleri de elektrik faturalarına yansıtılacak. Şirketler, tarife üzerinden yapacakları harcamaları geri alacak. Bunların yanı sıra şirketin denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk ve noter harcamaları da işletme giderleri arasında tarifeden karşılanacak. Bu giderler için geçmiş tarife dönemi işletme giderleri yüzde 7 artırılacak.

DAVA AÇILMIŞTI

2015-2020 döneminde de bu giderlerin faturalara yansıtılması dava konusu olmuştu. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO),elektrik dağıtım hizmetleri için bu harcamaların zorunlu ya da gerekli olmadığı gerekçesiyle Danıştay'a dava açmıştı.

EPDK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu giderlerin dönem net karı ve Kurumlar Vergisi hesaplamalarında da mali mevzuata göre dikkate alınan giderlerdir. Bu giderler; sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır. Kurumumuz yaptığı düzenleme ile bu giderlere tavan ve limit getirmiştir” denildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı: “Mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler üzerinden kurgulanan görsellerle vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir.
Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir… Söz konusu giderler, ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte, tavana tabi tutulmaktadır. Yani şirketler bu tip giderleri düşürmeye, düşük tutmaya zorlanmaktadır.”

“İlan giderleri faaliyetle ilişkili resmi ilanlardır” denilen açıklamada, “Reklam amaçlı ilanları kapsamamaktadır. Bu ölçüde büyük ve her tüketiciye dokunan bir faaliyetle iştigal eden şirketlerin faaliyetlerinin doğal sonucu olarak tüketiciyi bilgilendirmeleri ve ilanlarda bulunmaları gerekmektedir” ifadesine yer verildi.

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YORUMLAR

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  • realunreals 46 dakika önce Bu ekonomik şartlarda insanlar yaşamak için çalışmıyor çalışmak için yaşıyor!
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