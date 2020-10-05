Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

2016-2020 döneminde yatırım tutarı, 33 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. EPDK, Türkiye’nin büyüme hedefleri ve tek tek bölge bazında gereksinimleri dikkate alarak, bu teklifi değerlendirecek. Teknik ve ekonomik gerekler çerçevesinde yatırım tutarını belirleyecek. Sektöre göre, bu düzeylerde bir yatırım Ankara’dan “vize” alabilir. Bu yatırımlar, var olan modele göre 10 yılda tarifeden geri alınıyor. Diğer bir deyişle abone, tarife üzerinden yıllar içinde finanse edecek.

Elektrikte, dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerinin “gelir ve tarife” düzenlemelerine esas parametlerin geçerli olacağı dördüncü uygulama dönemi, 1 Ocak’ta başlayacak. Bu dönem, 31 Aralık 2025’te sona erecek. Yeni tarife dönemine ilişkin en çok merak edilen konu, gelecek 5 yılda yapılacak yatırımlar ve tutarı…

Bu konuya geçmeden önce sektöre ilişkin kısa bir bilgi verelim. Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım şirketi faaliyet gösteriyor. Dağıtım hizmetleri özel sektör eliyle yürütülüyor.

Şimdi, kritik yatırım sorusuna yanıt verelim. 21 şirket, 2021-2025’i kapsayan, 5 yıllık dönemde dağıtımda toplam 68 milyar TL’lik yatırım yapma teklifinde bulundu. Bu tarihi bir düzey olarak nitelendiriliyor. 2016-2020 döneminde yatırım tutarı, 33 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

EPDK KARAR VERECEK

EPDK, bu teklifi değerlendiriyor. Türkiye’nin büyüme hedefleri ve tek tek bölge bazında gereksinimleri göz önünde bulundurularak, yatırım tutarı konusunda karar verecek. Teknik ve ekonomik gerekler yatırım tutarını belirleyecek.

TARİFEDEN 10 YILDA GERİ ALINACAK

Sektöre göre, bu düzeylerde bir yatırım Ankara’dan “vize” alabilir. Peki, şirketler yatırım için harcayacağı parayı geri nasıl alacak? Bu yatırımlar, mevcut modele göre 10 yılda tarifeden geri alınıyor. Eş deyişle abone, kullandığı elektrik ve tarifeler üzerinden yatırımları finanse ediyor.