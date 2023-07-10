Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Sırrı çözülemedi! İstanbul'da elektrik tellerine asılan ayakkabılar şaşkına çevirdi!

        İstanbul Bağcılar'da elektrik tellerine asılı halde görülen ayakkabılar şaşkına çevirdi. Kim tarafında ve hangi amaçla asıldığı bilinmeyen ayakkabılar ise ilginç görüntülere yol açtı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 11:30
        Elektrik tellerine asılan ayakkabılar şaşkına çevirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Bağcılar'da elektrik tellerine asılı haldeki çok sayıda ayakkabı merak konusu oldu.

        DHA'nın haberine göre mahalle sakinleri, ayakkabıları kimin ne amaçla elektrik tellerine astığını merak ediyor.

        Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde elektrik tellerine asılı ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu. Kim tarafından nasıl ve ne amaçla asıldığı bilinmeyen ayakkabıların bir kısmı belediye ekipleri tarafından toplandı.Tellere asılı halde duran ayakkabıların bir kısmı ise duruyor.

        REKLAM

        Mahalle sakinlerinden Özlem Odabaş, "Şaşırdım, yorum yapamıyorum. Çocuk yaptı desem nereye çıkıp yapacak? Çok şaşkınım." dedi. Mahallede oturan gençlerden biri, ayakkabı sayısının önceden daha fazla olduğunu ifade ederek, belediye tarafından toplandığını söyledi. Bir başka genç ise, "Kuşlar rahat etsin diye yuva yapmışlar oraya. Bence kuşlar için" diye konuştu. Mahalle sakinleri ayakkabıların neden elektrik tellerine asıldığını merak ediyor.

        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        Şarampole yuvarlanan kamyonda alevlerin içerisinde kaldılar!
        Şarampole yuvarlanan kamyonda alevlerin içerisinde kaldılar!
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        Benzin ve motorine zam geldi
        Benzin ve motorine zam geldi
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        Belirti vermeden 20 yıl önce oluşuyor! Bunları yaparsanız engelleyebilirsiniz
        Belirti vermeden 20 yıl önce oluşuyor! Bunları yaparsanız engelleyebilirsiniz
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyeleri uyardı! 2024 tarihteki en sıcak yıl mı?
        İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyeleri uyardı! 2024 tarihteki en sıcak yıl mı?
        Ankara-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
        Ankara-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Çebi'den TFF'ye sert sözler!
        Çebi'den TFF'ye sert sözler!
        200 milyar dolarlık proje seti
        200 milyar dolarlık proje seti
        Apple'dan KDV zammı
        Apple'dan KDV zammı
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...
        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta