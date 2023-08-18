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        Haberler Ekonomi Enerji Elektrik tüketiminde yeni rekor - Enerji Haberleri

        Elektrik tüketiminde yeni rekor kırıldı

        Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 1 milyon 132 bin 567 megavatsaatle günlük bazda yeni rekor kırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:35
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        Elektrik tüketiminde yeni rekor
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        Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulama, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.

        Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de dün 1 milyon 132 bin 567​​​​​​​ megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi.

        Böylece, elektrik tüketiminde 26 Temmuz'daki 1 milyon 131 bin 7 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.

        EN YÜKSEK TÜKETİM ÖĞLEDEN SONRA GERÇEKLEŞTİ

        Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 130 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 552 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

        Dün günlük bazda 1 milyon 122 bin 543 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

        Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 311 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 335 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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