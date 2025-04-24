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        Haberler Bilgi Gündem Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 610 daimi işçi alıyor! EÜAŞ personel alımı başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartları

        Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 610 daimi işçi alıyor! EÜAŞ personel alımı başvuru tarihi ve kadro dağılımı

        Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplamda 610 daimi işçi istihdam edecek. Alım kapsamında, 11 engelli ile 16 eski hükümlü ya da terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylara da kontenjan ayrıldı. Başvuru sürecinin 21 Nisan'da başlamasının ardından, gerekli şartları taşıyan adaylar arasından açık kadro sayısının dört katı kadar kişi, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar, bir sonraki aşama olan sözlü mülakata çağrılacak. Peki, EÜAŞ'ın bu personel alımına kimler başvurabilecek, kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, merak edilen tüm bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 17:02 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:02
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        1

        Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, bünyesindeki kadroları güçlendirmek amacıyla 11 engelli ve 16 eski hükümlü vatandaşın da yer aldığı toplam 610 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. 21 Nisan itibarıyla başlayan başvuru süreci sonrasında adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Açık pozisyon sayısının 4 katı kadar aday kura sonucunda seçilerek, sonrasında sözlü mülakata katılmaya hak kazanacak. Peki, EÜAŞ’ın işçi alım sürecine dair başvuru koşulları ve aşamaları neler? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

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        ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 583 İŞÇİ ALIYOR

        EÜAŞ Genel Müdürlüğü, 583 daimi işçi alıyor. Adaylar, 21 Nisan-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilir.

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        583 İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

        Adaylarda aranılan şartlar İŞ-KUR Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 21/04/2025 tarihinde ilan edilecek olup adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların; başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday, öncelik hakkına sahip olarak başvuranlar arasından da açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirket web sayfası olan www.euas.gov.tr adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

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        583 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NEDİR?

        EÜAŞ Genel Müdürlüğü,; makine teknisyeni, elektrik teknisyeni, elektronik teknisyeni, kimya teknisyeni ve iş makineleri operatörü olmak üzere 583 kişi alacak.

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        ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALINACAK

        EÜAŞ Genel Müdürlüğü, 11 engelli işçi alımı yapacak. Başvurular, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla yapılacak.

        Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tr adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

        6

        ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ KADRO DAĞILIMI

        EÜAŞ Genel Müdürlüğü büro işçisi kadrosunda 11 engelli işçi alımı yapacak.

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        16 ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALINACAK

        EÜAŞ Genel Müdürlüğü, 16 eski hükümlü/terörle mücadelede makul sayılmayacak yaralanan daimi işçi alıyor. Başvurular, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında eTürkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

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