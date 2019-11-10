İstanbul'da elektrik kesintileri, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından gün gün yayınlanıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 10 Kasım İstanbul elektrik kesintileri...

10 KASIM 2019 PAZAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ - BEDAŞ

- ORHAN GAZİ Mh., ATATÜRK Bul., SANAYİ Cd., MERCEDES Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30015-20141 21919 22920 22716 20574)

- KOZA Mh., 1674. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30017-22807 20996 22649 20677 21836 20092 21786 21469 22878 27022)

- KARAAĞAÇ Mh., BELEK Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30021-21931-20660-21306-21107-22682)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MERCEDES Bul., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., 10. YIL Cd., 50. YIL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30016-27115 27114 27370 22341 22342 22340 22344 22345 22346 22347 22343 27491 27492 27496 27497)

- TAHTAKALE Mh., TAHTAKALE Cd., TAHTAKALE KARAKOLU Sk., TOMRUK ÇIKMAZI Sk., TOMRUK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30299-2118 TM)

- HAMİDİYE Mh., KAYMAK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30286-9254 T.M.)

- ÇAĞLAYAN Mh., ESEN Sk., BOSTAN Sk., TEPE Sk., MAYA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30311-9180 T.M.)

- SÜTLÜCE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30316-9613 T.M.)

- GÜZELTEPE Mh., KEMERBURGAZ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30287-9007 T.M. )

- HAMİDİYE Mh., HASDAL Cd., GÜNAL Sk., ŞEHİT DURSUN BAKAN Sk., KAYMAK Sk., FERMAN Cd., GÜLEN Sk., MERKEZ Mh., DESTAN Sk., KUMRAL Sk., SERPİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30288-9634 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30317-9007,9254,9634 T.M. )

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., İMRAHOR Cd., DEFNE Sk., CENGİZ TOPEL Cd., GÜNEŞ Sk., SABIR Sk., SİLAHTAR Cd., GÜLAÇAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30328-9613 T.M.)

- ORTAMAHALLE Mh., NUMUNEBAĞI Cd., ULUHAN Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30374-8423)

- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30379-8518)

- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30380-20639, 22171, 22739, 27916)

- NİŞANCI Mh., OTAKÇILAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30382-8712)

- TOPÇULAR Mh., ALINTERİ Sk., İŞBİLİR Sk., İŞGÖREN Sk., TORNACI Sk., ATÖLYE Sk., TOPÇULAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30375-8428)

- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30378-22172)

- HADIMKÖY Mh., ÜRGÜPLÜ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30383-22171 ,20639, 22739, 27916)

- ORTAMAHALLE Mh., İBRAHİMAĞA Cd., ANADOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30384-8720)

- MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30385-8773)

- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30386-22720)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., FATİH ŞEHİTLERİ Sk., MALTEPE KIŞLA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30387-8781)

- HASTANE Mh., 29 MAYIS Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., YEŞİLBAYIR Mh., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30394-22616, 20549, 20076)

- TERAZİDERE Mh., YAŞAR DOĞU Sk., ELMAS Sk., ENDER Sk., SİNAN Sk., 60. YIL Cd., ESENLER Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30377-8508)

- KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30409-28348 TM)

- DEFTERDAR Mh., HACI BİLGİN Sk., ÇAYCILAR Sk., RIZA UZUN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30376-8429)

- NENEHATUN Mh., TEZEL Sk., MUASIR Sk., PİRSULTAN Sk., HASAN TAHSİN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30446-298309-29092-29097-28439-28431)

- MALTEPE Mh., TOPKAPI MALTEPE Cd., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30388-8783)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30389-8788)

- HASTANE Mh., 29 MAYIS Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., YEŞİLBAYIR Mh., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-09:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30392-20575,22144,20453,20807,20811,20595,20789,20994,21629,27922,21553,22864,22147)

- HASTANE Mh., 29 MAYIS Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., YEŞİLBAYIR Mh., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30393-20575,22144,20453,20807,20811,20595,20789,20994,21629,27922,21553,22864,22147)

- HASTANE Mh., ORG. NURETTİN BARANSEL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30403-22171)

- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30406-29900 DM - 28110 TM 28302 TM 28403 TM 29630 TM 28890 TM 28036 TM 29028 TM 28546 TM 28303 TM 28301 TM)

- BOYALIK Mh., BALABAN Mh., YASSIÖREN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30416-28879-30508-29557-28821-30505-28880-41644-29571-28722-29665-41635-29144-30516-28885-29066-28560-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29576-29790-29975-29259-30513-29483-28385)

- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30424-29209)

- HADIMKÖY Mh., MUSTAFA İNAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30460-20248, 27469, 20237,20832,27841,27468,)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 14. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30458-21748TM 3.DP)

10 KASIM AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ