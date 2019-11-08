İstanbul'da elektrik kesintieleri, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından gün gün yayınlanıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 8 Kasım İstanbul elektrik kesintileri...

8 KASIM 2019 PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİLERİ - BEDAŞ

- NİNE HATUN Mh., 124. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29593-18008)

- MARMARA Mh., LİMAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29870-21926)

- MERKEZ Mh., NAKİYE ELGÜN Sk., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30137-3789)

- ORHAN GAZİ Mh., ATATÜRK Bul., 1650. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30012-20140 21341 27932 27817)

- ORHAN GAZİ Mh., ATATÜRK Bul., SANAYİ Cd., MERCEDES Bul., 1646. Sk., 1711. Sk., 1725. Sk., 1724. Sk., 1733. Sk., 1734. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1664. Sk., KOZA Mh., 1673. Sk., 1674. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30011-20091 22360 22820 22821 22822 22823 22824 22825 22826 22827 22828 27022 22878 21469 21786 22950 22951 22952 21103 27135 20150 27424 27422)

- ORHAN GAZİ Mh., ATATÜRK Bul., SANAYİ Cd., MERCEDES Bul., 1711. Sk., 1712. Sk., 1715. Sk., 1720. Sk., 1721. Sk., 1722. Sk., 1646. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1664. Sk., KOZA Mh., 1673. Sk., 1674. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 06:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30013-20091 22360 22820 22821 22822 22823 22824 22825 22826 22827 22828 27022 22878 21469 21786 22950 22951 22952 21103 27135 20150 27424 27422)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1469. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30042-28085 tm)

- KAYABAŞI Mh., ŞEHİT SEMİH BALABAN Cd., RABİA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30087-12603)

- KAYABAŞI Mh., RABİA Cd., ŞEHİT SEMİH BALABAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30088-12602)

- HÜRRİYET Mh., AYDIN Sk., KÖROĞLU Sk., AKGÜN Sk., CUMHURİYET Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30069-31188)

- GÜNEŞLİ Mh., CUMHURİYET Cd., BAĞLAR Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30070-31088)

- CUMHURİYET Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., SİLAHŞÖR Cd., İZZETPAŞA Sk., MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., HALEPLİ ŞÜKRÜ Sk., NAKİYE ELGÜN Sk., SIRA CEVİZLER Cd., SİLAHŞÖR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30138-3359)

- MERKEZ Mh., NAKİYE ELGÜN Sk., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30139-3642)

- ERGENEKON Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30149-3710)

- BOZKURT Mh., EŞREF EFENDİ Sk., ERGENEKON Cd., CUMHURİYET Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., EFE Sk., HALASKARGAZİ Cd., NAKİYE ELGÜN Sk., RUMELİ Cd., TAVUKÇU FETHİ Sk., TAYYARECİ FEHMİ Sk., MERKEZ Mh., HALASKARGAZİ Cd., MEŞRUTİYET Mh., MATBAACI OSMANBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30143-3002)

- SANCAKTEPE Mh., ABDULLAH AKBULUT Cd., MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., DERGAH Sk., KIBRIS Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30145-25083)

- SANAYİ Mh., ALBAY Sk., BAŞAKLI Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., ORPAK Sk., OZAN Sk., ÖZBORAN Sk., SANCAKLI Cd., İMAR Sk., GÜLİSTAN Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30099-474-1-2)

- BOZKURT Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30152-3723)

- CUMHURİYET Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., ARPA SUYU Sk., EFE Sk., ERGENEKON Cd., HALASKARGAZİ Cd., NAKİYE ELGÜN Sk., RUMELİ Cd., TAVUKÇU FETHİ Sk., TAYYARECİ FEHMİ Sk., ERGENEKON Mh., HALASKARGAZİ Cd., MEŞRUTİYET Mh., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30147-3334)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30278-29586-28728)

- ŞEHİT MUHTAR Mh., ÖĞÜT Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında BOZKURT Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30150-3028)

- ZEKERİYAKÖY Mh., YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30191-4358-4175)

- YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30195-4249-4061)

- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30207-28076 tm)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30210-28661 tm venezia)

- OSMANGAZİ Mh., 2644. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30224-27899)

- OSMANGAZİ Mh., 2644. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1633. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30225-22992)

- OSMANGAZİ Mh., 2638. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30222-20969)

- OSMANGAZİ Mh., 2638. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30223-20955)

- NURTEPE Mh., SEZGİN Sk., ÖZELLER Sk., BEDİR Sk., SEDEF Cd., MENEKŞE Sk., ALTUĞ Sk., BAL Sk., KISMET Sk., LEYLAK Sk., DİYAR Sk., KINA Sk., ARA MENEKŞE Sk., ARI Cd., BALSUYU Sk., ÖLÇÜ Sk., MUTLUCAN Sk., PETEK Sk., IRMAK Sk., SOKULLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30256-9074 T.M.)

- NURTEPE Mh., İSMET Sk., SEDEF Cd., ERGÜN Sk., KISMET Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında GÜZELTEPE Mh., EMEL Sk., AKDENİZ Cd., MİMOZA Sk., GÜZİN Sk., FİGEN Sk., AYTÜL Sk., İLKE Sk., DİLEK Sk., İĞDE Sk., MİHRİBAN Sk., ÖZNUR Sk., KASIMPATI Sk., ZÜLÜF Sk., SOKULLU Cd., 1.NİLGÜN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30259-9164 T.M.)

- NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30261-9516 T.M.,9074 T.M.,9164 T.M.)

- ŞİRİNTEPE Mh., AKŞEN Sk., CANSEV Sk., AKÇA Sk., ASLANLI Sk., AĞAÇLI Sk., AYDIN KÜMESİ Sk., ABİDE Sk., CENGİZHAN Sk., ŞAHANE Sk., ACIYONCA Sk., ALEMDAR Sk., ZAFER Cd., OKUR Sk., BAHARÖZÜ Sk., KAMER Sk., DENGE Sk., AHENK Sk., MEVLANA Sk., SULTAN SELİM Mh., BİLLUR Sk., MELİK Sk., BOYRAZ Sk., BURÇAK Sk., BAKAY Sk., ZAFER Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30263-9187 T.M.)

- ŞİRİNTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30264-9187 T.M.)

- OSMANGAZİ Mh., 2684. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30226-27465)

- OSMANGAZİ Mh., 2684. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30227-20468)

- NURTEPE Mh., ERGÜN Sk., DENİZ Sk., BARIŞ Sk., RÜZGAR Sk., CANSU Sk., ŞEHİT MUSTAFA BURCU Cd., ŞECAAT Sk., ARA MENEKŞE Sk., NURAY Sk., SEDEF Cd., KANLICA Sk., ALAPINAR Sk., BEHRAM Sk., BEYAZGELİNCİK Sk., SINIR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30254-9516 T.M.)

- NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30279-28439)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., YAVUZ SELİM Mh., İSLAMBEY Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30289-29999-29350-28629-29092-28681-28309-29251-28439)

- HALICIOĞLU Mh., ŞAN Sk., TOKAÇ Sk., TATAROĞLU Sk., YENİ ÇIKSALIN CAMİİ Sk., BÜKLÜM Sk., FUTACI Sk., MALTIZ Sk., IHLAMUR Sk., ŞEREF Sk., ÜNVAN Sk., ALT MALTIZ Sk., AKİBET Sk., ÇAKIRBEYLER Sk., PİRİPAŞA Mh., AYAZMA ALTI Sk., AYAZMA Sk., ANIT Sk., FUTACI Sk., YILDIRIM ÇIKMAZI Sk., YILDIRIM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30291-3882)

- AKSARAY Mh., ATMACA Sk., BAŞBAKİ Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., BEKARBEY Sk., KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., KÜÇÜK LANGA Cd., MÜVERRİH NAİMA Sk., NAZIMBEY Sk., SULU BOSTAN Sk., YOKUŞ ÇEŞMESİ Sk., CERRAHPAŞA Mh., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ Sk., DAVUTPAŞA İSKELESİ Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ Sk., HORASANCI HASAN ÇIKMAZI Sk., KASAP İLYAS CAMİİ Sk., KASAPBAŞI Sk., MİHRİ HATUN Sk., SAMATYA SAHİLİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30294-2130 TM)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., BALTA ÇIKMAZI Sk., BALTA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30295-2031 TM)

- NENEHATUN Mh., SERDAR Sk., ALİCENAP Sk., HASAN TAHSİN Cd., YAZI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30323-28431-28309-28439-29097)

- YEDİKULE Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30296-2032 TM)

- KALENDERHANE Mh., CÜCE ÇEŞMESİ Sk., DARÜLELHAN Sk., DEDEEFENDİ Cd., ŞEHZADEBAŞI Cd., ŞEHZADE CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30297-2462 TM)

- MERKEZ Mh., 2/6. Sk., 2/7. Sk., 2/8. Sk., 2/8A Sk., 2/9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30319-18542)

- KAVAKLI Mh., SAVAŞ Sk., 23 NİSAN Cd., KUZEY Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30344-22455)

- KAVAKLI Mh., KOSOVA Cd., KESKİN Sk., BATI Cd., KUZEY Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30345-22333)

- KAVAKLI Mh., BATI Cd., KOSOVA Cd., KESKİN Sk., KUZEY Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30346-22430)

- BAHÇELİEVLER Mh., AYDINLAR Cd., GÜZELCE Mh., AYDINLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30352-24027 24028 24160)

- ORTAKÖY Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., DORUK Sk., SULUCA Sk., DOĞUHAN Sk., GÜVENÇ Cd., KASAPOĞLU Cd., KUVAYİ MİLLİYE Cd., MANASTIR Cd., POSTANE Cd., GARANTİ Sk., OVAYENİCE Cd., SELİMPAŞA Mh., 4001. Sk., 4002. Sk., 4026. Sk., 4028. Sk., 4030. Sk., 4032. Sk., 4034. Sk., 4036. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30359-25979-25974-25958-25938-25700-25539-25923-25677-25293-25162)

- BAHÇELİEVLER Mh., FEVZİ ÇAKMAK 2 Cd., MEVLANA Cd., ILGIT Cd., YUNUS EMRE 3 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30353-24430 24431 24432 24433 24434 24435 24475)

- HALKALI MERKEZ Mh., YONCA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30325-11883)

- ÖRCÜNLÜ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30354-23118 23311 23707 23143 23669 23359 23575 23494 23127 23112 23465 23033 23367)

- PINAR Mh., 1246. Sk., 1262. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30361-21628 TM DEPAR 1)

- KAVAKLI Mh., KESKİN Sk., KOSOVA Cd., ACAR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30343-21129)

- GÜZELCE Mh., GÜNEŞ Cd., MİMAROBA Mh., FATİH 1 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30351-24445 24137)

- ÇOBANÇEŞME Mh., DİKMEN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30358-31159)

- BALIKYOLU Mh., 452. Sk., 419. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30360-20293 TM DEPAR 1)

8 KASIM 2019 PERŞEMBE İSTANBUL ANADOLU ELEKTRİK KESİNTİSİ - AYEDAŞ

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan 'Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı' kapsamında enerji cerilmeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.

Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceğini belirtmek isteriz.

08.11.2019 - 10.11.2019 tarihleri arasındaki kesintiler gözükmektedir.

AYEDAŞ- İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ - 8 KASIM