24 Şubat Salı günü için İstanbul’da planlı elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Avrupa Yakası’nda arıza giderme ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde geçici süreli elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan günlük kesinti listesinde, kesintiden etkilenecek mahalleler ile elektriklerin yeniden verileceği saat bilgileri yer aldı. Vatandaşlar ise “İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi detayları…