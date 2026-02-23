Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik kesinti! BEDAŞ ile 24 Şubat Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 8 saatlik kesinti!

        İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi, 24 Şubat Salı günü planlı elektrik kesintisi olup olmadığını araştırıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda yürütülecek bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. İlçe ve mahalle bazında paylaşılan kesinti programı ile birlikte elektriklerin hangi saat aralığında kesileceği ve ne zaman yeniden verileceği de netlik kazandı. Peki, 24 Şubat Salı günü İstanbul'da elektrikler saat kaçta kesilecek, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte BEDAŞ'ın güncel elektrik kesintisi duyuruları…

