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        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli araca özel cam geliştirecek - Otomobil Haberleri

        Elektrikli araca özel cam geliştirecek

        Şişecam'ın da olduğu ZEvRA projesi (Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonised Circularity/Uyumlaştırılmış Döngüsellikle Sağlanan Sıfır Emisyonlu Elektrikli Araçlar), Avrupa Birliği'nin (AB) HORIZON Europe programından da 250 bin euroluk destek aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 12:44
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        Elektrikli araca özel cam geliştirecek
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        Elektrikli hafif hizmet araçlarının döngüselliğini iyileştirerek temiz ve rekabetçi bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ve partnerleri arasında Şişecam'ın da olduğu ZEvRA projesi (Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonised Circularity / Uyumlaştırılmış Döngüsellikle Sağlanan Sıfır Emisyonlu Elektrikli Araçlar), Avrupa Birliği'nin (AB) HORIZON Europe programından da 250 bin euroluk destek aldı.

        Yapılan açıklamaya göre, AB'nin 2035 için belirlediği sıfır karbon emisyonu hedefine uyumlu olarak Avrupa merkezli büyük uygulamalı bilimler, araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen proje, aralarında Skoda, Citroen, Peugeot, Toyota, Volkswagen gibi dünyaca ünlü otomotiv şirketlerinin bulunduğu 28 partnerin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

        Proje kapsamında Şişecam sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, rekabetçi, karbon ayak izi düşük, katma değeri yüksek otomotiv camları üretmeyi planlıyor.

        Şişecam'ın, 36 ay sürmesi planlanan bu projede, özel üreteceği güneş enerjisi camlarıyla araç bataryasına destek vereceği ve yenilikçi üretim teknikleriyle doğal kaynak ve kimyasal madde kullanımını minimize edeceği öğrenildi.

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