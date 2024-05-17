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        Haberler Gündem Güncel Elektrikli battaniye faciası: 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Elektrikli battaniye faciası: 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 94 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:12
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        Merzifon'un Mahsen Mahallesi Sümbül Sokak'ta Salih Belli'ye ait müstakil evde yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        ELEKTRİKLİ BATTANİYEDEN ÇIKTI

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, Belli'nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendiriliyor.

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        #yangın
        #amasya merzifon
        #ölüm
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