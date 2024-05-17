Elektrikli battaniye faciası: 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 94 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Giriş: 17.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:12
Merzifon'un Mahsen Mahallesi Sümbül Sokak'ta Salih Belli'ye ait müstakil evde yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
ELEKTRİKLİ BATTANİYEDEN ÇIKTI
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, Belli'nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı değerlendiriliyor.
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