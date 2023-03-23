Elektrikli ev aleti ithalatında gözetim uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Elektrikli ev aleti ithalatına gözetim
ABONE OL

Elektrikli ev aleti ithalatında gözetim uygulaması

Bazı elektrikli ev aletlerinin ithalatında gözetim uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı

Elektrikli ev aleti ithalatına gözetim
AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adet başına birim gümrük kıymeti stant mikserleri hariç tezgah üstü mikserler, meyve sebze presleri, anında su ısıtıcılar, daldırma tipi ısıtıcılar, kurutma başlıkları ve ekmek kızartma makineleri gibi ev aletlerinde 10 dolar, komple setler, su kaynatma kapları, elektrikli set üstü ocaklar için pişirme saçları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları, ızgaralar ve kızartma cihazları ile tost makinelerinde 15 dolar, sadece çay yapmaya mahsus olanlar için 32 dolar, buharlı ütüler için 35 dolar, kanal tipi ısıtıcı ve diğer ısıtıcı sobalar için 40 dolar olarak uygulanacak.

Sadece kahve yapmaya mahsus olan aletler için 50 dolar, gerilimi 110 volt veya daha fazla olan robot ve akıllılar dışındaki süpürgeler için 70 dolar, gaz yakıtlı ocaklar (dağcı ocakları hariç) için 75 dolar, stant mikserlerinde 80 dolar, yalnız şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri, ısıtmalı hava perdeleri, airfryer ve fritözler için 100 dolar, en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olan ocaklar için 125 dolar, robot ve akıllı süpürgeler ile gerilimi 110 volt veya daha fazla olan akıllı ve robot süpürgelerin ithalatında 200 dolar gözetim uygulamasına gidilecek.

Belirtilen eşyalar İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.​​​​​​​

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gümrük vergi ve cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi
İŞ-YAŞAM Gümrük vergisi yapılandırmasında esaslar belirlendi
Koç Holding'in 59'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti
İŞ-YAŞAM Koç'tan deprem bölgesi için maddi kaynak açıklaması
Demir çelik en kötüyü geride bıraktı
İŞ-YAŞAM Demir çelik ve havayolları masada
AB'den bozulan ürünlerin tamiri için düzenleme
İŞ-YAŞAM AB'den bozuk ürünlerin tamiri için düzenleme
Bakan Bilgin'den emekli aylığı ve ikramiye açıklaması
İŞ-YAŞAM Bakan Bilgin'den emekli aylığı ve ikramiye açıklaması
AA Finans PPK beklenti anketini paylaştı
İŞ-YAŞAM AA PPK beklenti anketini paylaştı
TGDF depremden etkilenen paydaşları için proje başlatıyor
İŞ-YAŞAM TGDF'den depremzede paydaşları için proje
ECB Başkanı Lagarde, enflasyonla mücadele kararlılığını yineledi
İŞ-YAŞAM Lagarde'dan enflasyonla mücadele vurgusu
İngiltere'de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 6,3 arttı
İŞ-YAŞAM İngiltere'de konut fiyatları 1 yılda yüzde 6,3 arttı
Türkiye, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında AB ülkelerini geride bıraktı
İŞ-YAŞAM Türkiye, hayvan sayılarında AB ülkelerini geride ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.