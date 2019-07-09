Torba yasa teklifinde otomotiv sektörünü de yakından ilgilendiren bir bölüm yer alıyor. Buna göre, teklifin 19'uncu maddesi Türkiye'de elektrikli otomobil geliştiren firmalara önemli desteklerin verilmesini öngörüyor.

Söz konusu madde ile, egzoz gazı salınımını ortadan kaldıran elektrikli araçlara vergi teşviki sağlanması hedefleniyor.

Öyle ki, teklifte yer alan ifadeden, elektrikli araçları Türkiye'de üreten mükelleflerin yatırıma katkı tutarlarının, 31 Aralık 2035 tarihine kadar ödeyecekleri ÖTV vergi borçlarına mahsup edileceği anlaşılıyor.

Elektrikli araçların üretiminin ve kullanımının yaygınlaşmasının hedeflendiği yasa teklifinin tam metni ise şu şekilde;

"Madde ile, ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markası/markalarının üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin vergisel yönden desteklenmesi amacıyla, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80'inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye'de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de imal eden mükelleflerin, bu yatırımlarını dolayısıyla Kanunun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırabilme hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir."

YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Yasa teklifi başta Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil olmak üzere diğer markaları da yakından ilgilendiriyor.

Bu noktada, TOGG'un yıl sonunda prototipini sergilemeyi hedeflediği otomobilin elektrikle çalışan bir SUV olacağını hatırlatalım.

Öte yandan, Volkswagen'inin Türkiye'ye yatırımının yeniden gündeme geldiği şu günlerde, böyle bir yasa teklifinin yapılmasının önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

Türk otomotiv sanayisinin son 20 yıldır yeni bir yatırım çekemediği ve dünyada konvansiyonel üreticilerin yanında irili ufaklı bir çok firmanın elektrikli otomobil geliştirmek için kolları sıvadığı da göz önüne alındığında, yasa teklifinin ilgili maddesinin yeni yatırımların önünü açma ihtimalini güçlendirdiği söylenebilir.