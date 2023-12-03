ELEME ADAYLARI NETLEŞTİ! MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

ELEME ADAYLARI NETLEŞTİ! MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Aralık 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?

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MasterChef Türkiye'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunun ardından 4. eleme adayının belli olmasıyla pota netleşti. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin organizasyon yemeklerini yapan Hintli Şef Amardeep Anand'ın konuk olduğu bölümde eleme potası kesinleşti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 2 Aralık 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ile eleme adayı olan isimler...