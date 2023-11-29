ELEME POTASI | MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Kasım 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

ELEME POTASI | MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Kasım 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

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MasterChef Türkiye All Star ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. 11 kişinin kaldığı yarışmada mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Bu noktada gözler "MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 28 Kasım 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...