MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Kasım 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. İlk dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak takım oyununda günün konsepti Tayland mutfağı oldu. Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba MasterChef haftanın eleme adayları...
MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu almak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan, Tayland mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmesi sonucu en başarılı tabağı yapan yarışmacı günün sonunda dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim aldı? 29 Kasım MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Tayland mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Bireysel dokunulmazlık oyununun konsepti sote tavuk oldu. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Batuhan ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Sergen olurken, 2. eleme adayı ise Dilara oldu
Mavi Takım
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
Kırmızı Takım
Barbaros (Kaptan)
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra