Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu gecesinde iki takım günü kayıpsız kapatmak için zorlu parkurda ter döktü. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım...