Eleq ipucu sorusu 16 Nisan saat 20.00 yarışması için "cam resmi olarak da bilinen farklı bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesinden" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki Cam resmi olarak bilinen sanat nedir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 16 NİSAN

Merhabalar eleqseverler, sanata olan merakınızı artık biliyoruz ve yeni bir #eleqipucu sorusuyla karşınızdayız.

Farklı bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan, saydam pencere süslemesine ne denir, biliyor musunuz? Bir ipucu daha; bu sanat tekniğine kısaca cam resmi deniliyor.

ELEQ İPUCU CEVABI: VİTRAY

VİTRAY HAKKINDA

Vitray, kelimesi hem renkli camların birleşmesiyle oluşturulan yapıyı hem de bunu yapma sanatını ifade etmek için kullanılır.

Vitray genel olarak renkli cam parçalarının kurşun dolgu malzemesiyle birleştirilerek lehimlenmesiyle yapılsa da; tasarımını zenginleştirmek için boyanmış camlar ve pirinç renkli birleştirme malzemesi de kullanılabilir.

Vitray sanatı, hem görsel yönüyle sanatsal bir beceri ve yaratıcılık gerektirmekte hem de bu dekoratif parçaların geniş yüzeylerde sağlam bir şekilde durabilmesini sağlayan iyi mühendislik hesaplamalarına ihtiyaç duymaktadır.