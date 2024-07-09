Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Eliasson’un sergisine 1 ayda 70 bin ziyareçi

        Eliasson’un sergisine 1 ayda 70 bin ziyareçi

        İstanbul Modern'in, Olafur Eliasson'un 30 yıllık kariyerinden kapsamlı bir seçkiye ev sahipliği yaptığı, 'Senin beklenmedik karşılaşman' başlıklı sergisini bir ayda 70 bin kişi gezdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eliasson'un sergisine 70 bin ziyareçi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Modern’in, tüm dünyada gerçekleştirdiği proje ve yapıtlarıyla büyük ilgi gören sanatçı Olafur Eliasson’un 30 yıllık kariyerinden kapsamlı bir seçkiye ev sahipliği yaptığı,“ Senin beklenmedik karşılaşman” başlıklı sergisini bir ayda 70 bin kişi gezdi.

        İzleyicilerden yoğun ilgi gören ve sanatçının Türkiye’deki ilk kişisel sergisi 7 Haziran’da ziyarete açıldı. Ana sponsorluğunu Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA’nın üstlendiği kapsamlı seçkide, yeni üretimler de dahil olmak üzere 40’a yakın yapıt yer alıyor. Sanatçının odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre gibi konuların izlendiği serginin küratörlüğünü, müzenin küratöryel ekibinden Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci üstleniyor.

        REKLAM

        Üretimlerinin izleyiciyle karşı karşıya geldiğinde tamamlandığı fikrini her zaman vurgulayan Eliasson, sanatseverlerin aktif katılımını yapıtlarının ana bileşenlerinden biri olarak tanımlıyor. İzleyiciyi dinamik keşif sürecinin bir parçası olmaya davet eden sanatçının farklı bağlam ya da ölçekte sunduğu olgular, benzersiz deneyimlere dönüşüyor.

        Farklı coğrafyalardan izler

        Dünyanın farklı coğrafyalarından izler taşıyan sergideki ilk karşılaşma, sanatçının yeni müze binasına özel tasarladığı ve büyük ilgi gören mekâna özgü kalıcı yerleştirmesi “Senin beklenmedik seyahatin” ile başlıyor. Mimarinin dik açılarıyla zıtlık oluşturan yansıtıcı dairesel yüzeyler, sürekli dönüşen beklenmedik karşılaşmaları mümkün kılıyor.

        REKLAM

        Müzenin ikinci katındaki Süreli Sergi Salonu’nda yer alan yapıtlar, sanatçının kariyeri boyunca ele aldığı konuların yanı sıra dünyadaki güncel tartışmalara olan ilgisini de yansıtıyor. Eliasson’un, İstanbul Modern’in Boğaziçi’nin kıyısındaki konumuna atıfta bulunduğu seyir ve yön bulma gibi kavramlarla çok yönlü bir anlatı sunan sergisi, farklı disiplinler arasındaki ilişkilerin etkileşimiyle zengin bir çerçeve sunuyor.

        Olafur Eliasson hakkında

        Sanatçı Olafur Eliasson’un (d. 1967) çalışmaları, sanatın dünya genelindeki anlamını ve geçerliliğini sorguluyor. Eliasson’un yerleştirmeler, resimler, heykeller, fotoğraflar ve filmler içeren geniş kapsamlı sergileri, 1997’den bu yana dünyanın farklı yerlerindeki önemli müzelerde yer aldı. Sanatçı, 2003’te 50. Venedik Bienali’nde Danimarka’yı temsil etti ve aynı yıl Londra’daki Tate Modern’in Turbine Hall alanında “The weather project” adlı yerleştirmesiyle yer aldı. Eliasson’un kamusal alandaki çalışmaları arasında “The New York City Waterfalls” (2008), “Ice Watch” (2014) ve “Fjordenhus” (2018) gibi çalışmalar bulunuyor. Eliasson, 2012’de “Little Sun” adlı sosyal girişimi, 2014’te ise mimar Sebastian Behmann ile birlikte sanat ve mimarlık ofisi Studio Other Spaces’i kurdu. Olafur Eliasson, 2019’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İyi Niyet Elçisi seçildi. Kurucusu olduğu Berlin merkezli Studio Olafur Eliasson, zanaatkârlar, mimarlar, arşiv uzmanları, araştırmacılar, aşçılar, sanat tarihçileri ve teknisyenlerden oluşan geniş bir ekibe ev sahipliği yapıyor

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Olafur Eliasson
        #İstanbul Modern
        #sergi
        #müze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Sakız 7 yıl boyunca midede kalır mı?
        Sakız 7 yıl boyunca midede kalır mı?
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı