AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
Türk model Elif Aksu'nun adı, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'dan sonra, İrlandalı boksör Conor McGregor ile anılıyor. Avrupa medyası ikilinin birliktelik yaşadığını iddia etti. Aksu, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Elif Aksu, geçtiğimiz aylarda aynı reklam filminde boy gösterdiği Neymar'ın doğum gününe katılmıştı.
İkilinin el ele olan görüntüleri magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.
İkili konuyla ilgili sessizliğini korurken, Aksu'nun adı şimdi de başka bir aşk dedikodusuna karıştı.
Başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti.
Aksu, konuyla ilgili HABERTÜRK'ten Aytekin Teker'e açıklamada bulundu: Bu adam evli ve çocuğu var. Bu iddia artık ayıp. Ben hayatımda bir kere bile görmedim ve üstelik ortak bir arkadaşımız bile yok.
ELİF AKSU KİMDİR?
Türkiye, Elif Aksu'yu geçtiğimiz yıl Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı. Uyuşturucu kullandıktan sonra sevgilisinin yaklaşık 600 bin dolar değerindeki Ferrari’si ile kaza yaptı. Sonrasında ise özel jetle adadan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Hem uyuşturucudan hem de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı. Erkek arkadaşı ise Elif'in mahkemeye dahi çıkarılmasını beklemeden uçağına atlayıp Londra'ya kaçtı.
Filmleri aratmayan olay İspanyol, İngiliz basınının yanısıra Türkiye gündeminde de geniş yer buldu.
"Ferrari’siyle kaza yapıp sevgilisinin özel uçağıyla kaçarken yakayı ele veren manken" başlığıyla haberlere konu olan Elif Aksu'nun bu olay sonrasında şöhretini pekiştirdiğini söylemek yanlış olmaz.
Olayın Türkiye'de duyulması sonucu Aksu'nun Instagram'daki takipçi sayısı 4'e katlandı. Bunların büyük çoğunluğu da tabi ki Türk hayranları. Aksu sosyal medya üzerinden kendisine gelen esprili yorumlara da kayıtsız kalmıyor ve cevap veriyor.
Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'ndan Viyana’ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Aksu hayatını yurt dışında sürdürse de Türkiye'yi unutmuyor.
Aksu, modellik serüvenine çıkarken Adriana Lima'dan etkinlendiğini belirtiyor.
Ünlü model bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya’ya geliyor, fırsat buldukça da Galatasaray maçları için soluğu Seyrantepe'de alıyor. Bayramları kutluyor, Türkiye'de yaşanan pek çok olaya da sessiz kalmıyor.
Pek çok dergiye kapak kızı ve bir çok markanın da reklamlarında boy gösteren Aksu, Avusturya'nın önemli modellik ajanslarından biri olan Next Company ile çalışıyor.
Aksu, işi gereği Londra, Paris, Tokyo ve Viyana gibi şehirler arasında mekik dokuyor.
Ünlü modelin şöhretinin artmasındaki önemli noktalarından biri de 2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın We Own The Night isimli şarkısının klibinde boy göstermesiydi. Klipte cesur sahneleri olan Aksu, şöhret basamaklarını daha hızlı çıkmaya başlamıştı.
2016 yılında Cannes’daki amfAR etkinliği kapsamındaki Bella Hadid, Karlie Kloss, Izabel Goulart, Jessice Hart, Lily Donaldson ile aynı podyumda yer aldı. Hiç şüphe yok ki bir Türk modelin ulaşabileceği en yüksek seviyeleri gördü.
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