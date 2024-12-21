Elif Dağdeviren ile Cem Kınay evlendi
Elif Dağdeviren ile Cem Kınay, 12 yıllık ilişkilerini, Avusturya'nın başkenti Viyana'da resmileştirdi
Giriş: 21.12.2024 - 23:05 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:08
Turizmci Cem Kınay ile yapımcı Elif Dağdeviren, Avusturya'nın başkenti Viyana'da nikâh masasına oturarak 12 yıllık ilişkilerini resmileştirdi.
Elif Dağdeviren ile Cem Kınay, Viyana Ebreichsdorf Belediyesi'nde bir ömür boyu mutluluğa "Evet" dedi. Belediye başkanı Wolfgang Kocevar’ın kıydığı nikâhın şahitliğini de Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Erwin Pröll ile Dilara Karabey üstlendi.
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